Ko ēst pēc garās ziemas, lai enerģija pavasarim? Piecas svarīgas produktu grupas

Nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas visa gada garumā cenšamies uzņemt ar pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Taču, ņemot vērā to, ka ziemā bieži vien slimojam ar dažādām vīrusu slimībām, pavasarī organisms ir novājināts. Lai pavasarī nesaaukstētos un neciestu no noguruma, imūnsistēmai ir īpaši nepieciešami D, C, A un E vitamīni, kā arī dzelzs, selēns un cinks, skaidro BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece. Šos vitamīnus un minerālvielas varam uzņemt, gan lietojot uztura bagātinātājus, gan izvēloties veselīgus pārtikas produktus.