"Izglāb pļavu" - zemnieki aicina ēdienkartē iekļaut Latvijas liellopu gaļu

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode: "Dabiskie zālāji (pļavas un ganības) ir biotopi, kuru pastāvēšanas nosacījums ir pļaušana un/vai ganīšana, un tie, atšķirībā no kultivētiem zālājiem, ir bioloģiski ļoti daudzveidīgi. Dabiskie zālāji ir no cilvēka saimnieciskās darbības atkarīgi biotopi.

No visas valsts lauksaimniecībā izmantojamās zemes bioloģiski vērtīgi zālāji jeb dabiskās pļavas aizņem vien 3,4%, un to saglabāšana ir svarīga visā valsts teritorijā, ne tikai aizsargājamās dabas teritorijās. Viens no labākajiem veidiem, kā atjaunot un apsaimniekot dabiskās pļavas, ir ekstensīva noganīšana un regulāra pļaušana un zāles/siena novākšana. Iegādājoties un patērējot produktus, kas iegūti, apsaimniekojot dabisko pļavu, tiek atbalstīta pļavu noganīšana un apsaimniekošana, līdz ar to arī saglabāšana."