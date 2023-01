Pūdētās siļķes izaicinājums: kā to ēst parezi, lai nebūtu jāpiedzīvo vilšanās

Internetā atrodami daudzi video, kur cilvēki, to degustējot, spiež ciet degunu un cīnās ar augšup kāpjošo nelabumu, beigās padodoties un atzīstot, ka šis ēdiens ir nebaudāms.

Viena no populārākajām kļūdām ir nepareiza bundžas atvēršana.

Pūdētās siļķes bundžu ieteicams atvērt ārpus telpām, turklāt, ievietojot to ar ūdeni piepildītā spainī, lai izvairītos no smakojošās gāzes, kas izplūst atvēršanas brīdī.

Otra kļūda – ēst “pliku” pūdēto siļķi, kas ar dakšu “izzvejota” no bundžas. Vispirms to vajadzētu atbrīvot no asakām un sagatavot siļķei pienācīgas piedevas zviedru labākajās tradīcijās.