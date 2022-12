10 padomi, kā, cepot piparkūkas, nesabojāt garšīgu mīklu

1. ieteikums: tā kā piparkūku mīkla ir gana lipīga, ar to darboties vieglāk būs, ja vismaz stundu iepriekš noturēsi ledusskapī.

4. ieteikums: ja plāno kaut ko veidot no lielām detaļām, ņem vērā, ka, izgrieztas uz galda, pārvietojot tās var deformēties. Lai izvairītos no tā - griez formiņas jau uz cepampapīra, jo to ar izgriezto formu pārcelt uz pannas būs vieglāk.