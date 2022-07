Kūka, čipsi un vīns: kurš ir mazākais "ļaunums"?

Vai esi kādreiz aizdomājies par to, ka ne visi našķi, ko ēdam, ir vienlīdz neveselīgi? Kūkas, čipsi un vīns ir populārākās lietas, kas nāk prātā, ja domājam par to, no kā atteikties, ja ievērojam diētu. Fitnesa trenere palīdzēja mums tikt ar šo skaidrībā.