Seši mikrozaļumi, kurus noteikti būtu vērts iekļaut ēdienkartē

Brokoļi satur A, B, C, E un K vitamīnus, kalciju, kāliju un kalpo kā dzelzs avots. Sevišķi vērtīgas ir brokoļu olbaltumvielas un daudzie mikroelementi, kas piedalās vielmaiņas regulēšanā. Diedzētas brokoļu sēklas var lietot imunitātes stiprināšanai, jo tajos ir daudz C vitamīna. Bērniem ieteicams tās lietot apetītes uzlabošanai. Brokoļu dīgsti satur sulforafānu, kas palīdz aktivizēt dabīgo organisma aizsardzības sistēmu pret ļaundabīgiem audzējiem, tādejādi pazeminot risku saslimt ar vēzi.

3. Kolrābji - bagātīgs C vitamīna avots, vielmaiņas uzlabošanai un gremošanas sistēmas veicināšanai

Kolrābju mikrozaļumi noteikti izceļas ne tikai ar savu skaisto nokrāsu, bet arī ar lielu C vitamīna daudzumu, kas palīdz stiprināt imūnsistēmu un aktivizē paša organisma spēkus cīņā pret infekcijām. C vitamīns arī veicina kolagēna sintēzi, lai uzturētu ādas elastību, veselīgus matus un nagus. Kolrābja mikrozaļumu lietošana uzturā labvēlīgi ietekmē zarnu trakta darbību, attīrot zarnas no toksīniem, tādējādi uzlabojot vielmaiņu un gremošanas sistēmas darbību.