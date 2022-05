Plusi un mīnusi: ko der zināt, ja plāno iegādāties indukcijas plīti

Gāzes plīts, elektriskā plīts, indukcijas plīts - ir no kā izvēlēties, vai ne? Arvien vairāk cilvēki atsakās no gāzes plītīm par labu elektriskajām vai indukcijas plīts virsmām. Iemesli, kāpēc to darīt, atšķiras. Bet, ja nevari izlemt par labu elektriskajai vai indukcijas, pirms iegādes izsver ieguvumus un trūkumus.