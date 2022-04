Kad gaisīgas kūkas un kēksiņu vietā plakani plāceņi: izplatītāko kļūdu apkopojums

Parasti saputo cukuru ar sviestu, cukuru ar olām, olbaltumvielas ar sāli. Šīs darbības mērķis ir apvienot sastāvdaļas un piepildīt tās ar gaisu, lai iegūtu viendabīgu masu vai gaiši baltas putas. Pievienojot mīklai miltus, tos vairumā gadījumu vajag tikai viegli maisīt, lai neveidotos kunkuļi. Bet, ja sajauc miltus ar tādu pašu intensitāti kā olas, tad viss gaiss izplūdīs no masas un rezultāts izrādīsies blīvs.

Parasti, ja receptē var aizstāt vienu vai vairākas sastāvdaļas, autors veic attiecīgu piezīmi. Ja tādas nav, tad stingri ievēro rakstīto. Mīklas struktūra un līdz ar to arī cepšanas rezultāts ir tieši atkarīgs no tā, vai tiek likts sviests, gī vai margarīns. Arī pūdercukurs un cukurs nav savstarpēji aizstājami, tāpat kā cepamais pulveris un soda (ar atsevišķiem izņēmumiem). Ja izlēmi riskēt - rēķinies, ka var paveikties, bet rezultāts var arī atšķirties no iecerētā.