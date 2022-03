Veselības avoti dabā: bērzu sulas, pumpuri un jaunās lapiņas

Savukārt uztura speciāliste L. Sondore uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš, ja sulas iegādātas no nezināma pārdevēja. Ja pērkat šādas sulas - tām ir jābūt marķētām. Esiet kritiski un iegādājieties sulas tikai no zināmiem tirgotājiem!

Noderīga ir ne vien bērzu sula. No bērziem kā ārstniecības drogas izmanto arī pumpurus, lapas un mizu, stāsta klīniskā farmaceite I. Priedniece. Bērzu pumpuri satur dažādas aktīvās vielas - ēterisko eļļu, flavonoīdus, organiskās skābes, miecvielas, sveķveida vielas, rūgtvielas, selēnu, kalciju, C vitamīnu un citas. Bērzu pumpurus vāc agri pavasarī no marta līdz to plaukšanai. Saudzējot dabu, pumpurus ieteicams vākt no ciršanai paredzētiem kokiem - nogriež bērza zarus, tos sasien un caurvējā žāvē apmēram piecas nedēļas, tad nobrauka pumpurus ar rokām vai nokuļ, attīra, pumpurus turpina žāvēt istabas temperatūrā. Drogas derīguma termiņš ir divi gadi, un tās jāglabā sausā vietā stikla, papīra vai kartona tarā.