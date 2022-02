Pasta ar kečupu un ananasi uz picas: pētījumā noskaidroti itāļu kulinārijas lielākie mīti

Itāļi ļoti lepojas ar savu tradicionālo virtuvi, tādēļ viņi rūpīgi seko līdzi noteikumiem un tradīcijām attiecībā uz pārtikas produktu ražošanu, gatavošanu un patēriņu. Lielākā daļa no šiem noteikumiem ir dziļi iesakņojušies kultūrā.

Itāļu virtuves popularitātes dēļ ne visi cilvēki pareizi ievēro šos noteikumus. Starptautiskā pētniecības un analītikas grupa ar nosaukumu "YouGov" nesen veica tiešsaistes aptauju, kurā piedalījās gandrīz 20 000 cilvēku no 17 dažādām valstīm un reģioniem (tajā skaitā arī Itālija ). Respondentiem jautāja par 19 potenciālajiem pret pārtiku vērstajiem "pārkāpumiem".

Aptaujas respondentiem no Itālijas norāda, ka nepieņemamākās kulinārijas metodes ir šādas.

Pētījums parādīja, ka dažādu tautu izpratne par to, kā pagatavot un pasniegt itāļu ēdienus, atšķiras. Ķīnas iedzīvotāji uzskata, ka pastu var likt aukstā ūdenī, tikmēr respondenti no Francijas labprāt ēd picu ar ananasiem. Cilvēki no gandrīz visām valstīm, kuras piedalījās pētījumā, izņemot pašu Itāliju, uzskatīja, ka pastu drīkst baudīt kā piedevu, nevis pamatēdienu.