Kaitina čāpstināšana un skaļa košļāšana - varbūt vainīga misofonija?

Pētījums, kas publicēts Journal of Neuroscience un The Guardian, liecina, ka cilvēkiem ar misofoniju tik ļoti nepatīk ikdienas skaņas, kuras citi var pat nepamanīt, ka viņi piedzīvo negatīvas emocijas, sākot no trauksmes līdz panikas lēkmei. Turklāt kaitinošas skaņas var paātrināt sirdsdarbību, paaugstināt asinsspiedienu un veicināt pastiprinātu svīšanu.