Kā pareizi uzņemt diennaktī nepieciešamo ūdens daudzumu

Ūdens ir cilvēka katrā šūnā. Pieauguša cilvēka organismā ūdens ir līdz 60% no kopējās ķermeņa masas. Vidēji dienā cilvēkam būtu jāuzņem aptuveni 30 ml ūdens uz 1 kg ķermeņa masas, proti, ja cilvēks sver 60 kg, tad dienā vidēji būtu jāuzņem 1,8 litri ūdens. "Organismam nepieciešamo optimālo ūdens daudzumu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, lielāku ūdens daudzumu nepieciešams uzņemt, veicot fiziskās aktivitātes, grūtniecības un zīdīšanas periodā, karstā laikā, kā arī gadījumos, kad uzturā tiek lietots pārāk daudz sāls. Ir svarīgi ūdeni lietot regulāri, darīt to pareizi un iemācīties ieklausīties savā organismā - nereti organisms pats signalizē par ūdens trūkumu, to izpaužot visdažādākajos veidos," norāda Apotheka sertificēta farmaceite Anna Kivleniece.