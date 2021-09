Kāda saistība augļu un dārzeņu izcelsmei ar vitamīnu daudzumu tajos?

Kāds teiks - jāatbalsta vietējie ražotāji. Taisnība! Cits teiks - te labāk var izsekot, ar ko apstrādā/neapstrādā produktus. Iespējams, arī tāpēc. Bet ir vēl kāds ļoti labs iemesls - jā, protams, vitamīni, jo, kā izrādās, brīdī, kad auglis norauts no koka, oga noplūkta no krūma vai dārzenis izrauts no vagas, tajā tūlīt sāk samazināties visu vērtīgo vielu apjoms.