Vērtīgi: piecas sezonas dabas veltes veseliem zobiem

Ikdienā uzņemtā pārtika būtiski ietekmē visu cilvēka organismu kopumā – pārmērīgā daudzumā lietojot ēdienus, kas satur daudz cukura, tauku, pievienoto krāsvielu un garšas pastiprinātāju, palielinās dažādu saslimšanu risks, pieaug liekais svars un pasliktinās pašsajūta. Mūsu ēdienkarte ietekmē kā dažādu orgānu veselību, tā matu, nagu, kaulu un zobu stāvokli, tāpēc ikdienas uzturam jābūt sabalansētam, nodrošinot ķermenim pietiekami daudz vajadzīgo vielu.

Arī rūpējoties par zobu veselību, no svara ir tas, ko ēdam ikdienā. Produkti ar augstu cukura saturu rada labvēlīgu vidi baktērijām un pasliktina zobu stāvokli, turpretī ēdieni, kas satur organismam vajadzīgos vitamīnus un minerālvielas, spēj uzlabot zobu veselību, pasargāt no baktērijām un samazināt aplikumu. Zobu veselībai iekļauj ēdienkartē dažādus piena un pilngraudu produktus, kā arī pēc iespējas vairāk augļu un dārzeņu. Īpaši vērtīgi būs sezonālie produkti, kas šai laikā satur maksimālo daudzumu uzturvielu. Par to, kuri produkti palīdzēs saglabāt skaistu smaidu, stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

5 dabas veltes skaistam smaidam

Selerijas

Aromātiskās selerijas satur A vitamīnu, kas uzlabo mutes dobuma gļotādas veselību, C vitamīnu, kas stiprina smaganas, kā arī ievērojamu daudzumu šķiedrvielu, kas efektīvi attīra zobu virsmu no aplikuma. Selerijas vērts košļāt lēnām – tādā veidā tās pilnvērtīgi attīrīs zobu virsmu, vienlaikus veicot maigu smaganu masāžu, savukārt selerijās atrodamās šķiedrvielas uzlabos siekalu sastāvu, tā pasargājot mutes dobumu no baktērijām.

Burkāni

Kraukšķīgie burkāni darbojas līdzīgi kā zobu birste – tie palīdz atbrīvoties no ēdiena pārpalikumiem starp zobiem un masē smaganas. Burkāni ir bagāti ar A vitamīnu, kas ir ļoti būtisks zobu emaljas stiprināšanai, kā arī ar biotīnu un K vitamīnu, kas stiprina smaganas. Līdzīgi kā selerijas, arī burkāni ir vērtīgs šķiedrvielu avots, un to lietošana uzturā ļauj samazināt dažādu mutes dobuma saslimšanu risku.

FOTO: unsplash.com

Pētersīļi

Pētersīļi satur A, B, PP un citus vitamīnus un minerālvielas, kā arī uzlabo asinsrites procesus organismā, līdz ar to smaganas tiek labāk apasiņotas, mazinot to tūsku un samazinot smaganu atkāpšanās risku. Pētersīļiem piemīt antibakteriāla iedarbība, kas samazina aplikumu un dabīgā veidā balina zobus arī grūti aizsniedzamās vietās. Turklāt tie būs arī lielisks palīgs cīņā ar sliktu elpu – auga svaigā smarža un augstais hlorofila saturs ļauj ātri atbrīvoties no nepatīkamā aromāta.

Medus

Medus un tā blakusprodukti, īpaši svaigs, šķidrs medus, satur daudz B un C grupas vitamīnu, kas palīdz novērst zobu bojāšanos un smaganu asiņošanu, padara zobus stiprākus un samazina iekaisuma procesus. Medum piemīt antibakteriāla iedarbība, bet propoliss palīdz cīnīties ar parodontozi, smaganu iekaisumiem un nodrošina zobu aizsardzību, neļaujot baktērijām pieķerties zobu emaljai. Vasku var izmantot kā košļājamo gumiju – tas palīdz pret stomatītu. Tomēr jāatceras, ka medus satur arī ievērojamu daudzumu cukura, tāpēc to nedrīkstētu lietot pārmērīgā daudzumā.

FOTO: unsplash.com

Zemenes