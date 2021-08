Kā radās saldā desa? Oriģinālā recepte un 8 leģendārā deserta variācijas

Vairāku paaudžu mājsaimnieces Masiļūni labi pazīst pēc padsmit pavārgrāmatām, kuras ar viņas vārdu iznākušas kopš astoņdesmitajiem gadiem. Daudzas no tām vēl joprojām stāv mūsu mammu un vecmāmiņu virtuves plauktos, dažas joprojām ir nopērkamas grāmatveikalos. Tajās var atrast vienkāršus ēdienus latviešu gaumē, kuri pa spēkam būs jebkurai mājsaimniecei. Par mūža darbu Ņinai Masiļūne pirms pieciem gadiem tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Padomju laiki mums iemācīja daudz dažādu triku, un nereti pašas labākās lietas radās tieši tādēļ, ka kaut ko nevarēja nopirkt veikalos. Iedvesmu saldās desas receptei Ņina smēlās no bērnības atmiņām par desertu, kuru mamma 1930. gados gatavojusi no kokosriekstu eļļas - to viņa toreiz iemācījusies pavārmākslas kursos Rēzeknē. Taču iemesls, kāpēc viņa mēģinājusi šo bērnības garšu vēlāk restaurēt, ir visai amizants.