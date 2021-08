Kas ir ToBRFV vīruss? Skaidro Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD)

Audzētājiem jāiegādājas tomātu sēklas, kurām pievienotas augu pases. Tās apliecina, ka sēklas un augi, no kā tās ir iegūtas, augšanas laikā ir pārbaudīti un laboratoriski testēti uz tomātu kaitīgajiem organismiem, tai skaitā uz šo vīrusu. Augu pases var būt uz katras sēklu paciņas vai arī tirdzniecības vietā uz lielā iepakojuma. Siltumnīcās, lai izvairītos no inficēšanās ar ToBRFV, ir svarīgi ievērot stingras higiēnas prasības, tai skaitā nepieļaut no citām valstīm ievesto tomātu augļu vai to iepakojumu nonākšanu siltumnīcā.