Hematogēns - našķis vai vitamīnu un mikroelementu avots, un vai tiešām sastāvā asinis?

Slavenais hematogēns ir zināms ikvienam un joprojām ir aktuāls. Taču vai to tiešām drīkst lietot ikviens? Farmaceite uzsver, ka hematogēns satur daudz cukura, iebiezināto pienu un pārtikas melno albumīnu, kas savukārt satur daudz dzelzs un C vitamīna. Hematogēns ir sava veida saldums, un kopumā to var lietot ikviens. Taču tas nav ieteicams cukura diabēta pacientiem, kā arī akūtas vai hroniskas caurejas gadījumā.