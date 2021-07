Pētījums: augļus un dārzeņus uzturā lietojam dramatiski maz

Līdz ar Covid-19 pandēmijas ieviestajām pārmaiņām ikdienā, ietekmēts ir ne tikai pieaugušo, bet arī jauniešu un bērnu dienas ritms un uztura paradumi. Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas publicētajiem jaunākajiem datiem, katrs trešais bērns vecumā no 6 līdz 9 gadiem cieš no liekā svara, turklāt prognozēts, ka 2021. gadā liekā svara problēma bērnu vidū palielinās. To ietekmē ikdienas izmaiņas – attālinātas skolas mācības, kā arī ierobežotas iespējas nodarboties ar sporta aktivitātēm. Savukārt sporta aktivitāšu un veselīga uztura veicināšana, tostarp augļu un dārzeņu lietošana uzturā, ir nozīmīgas sastāvdaļas, lai mazinātu liekā svara problēmu bērnu un jauniešu vidū.