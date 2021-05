10 itāļu virtuves noteikumi, kurus mēs mēdzam pārkāpt

Itāļi ļoti augstu vērtē kvalitatīvus produktus un maksimāli cenšas gatavot tikai no tādiem. Viņi izvēlas vietējos dārzeņus un gaļu un uzskata, ka tikai tikai no svaigām sastāvdaļām ir iespējams pagatavot patiesi gardu maltīti.

Pievieno šīs divas sastāvdaļas risoto un dari to gatavošanas beigās. Abu šo produktu kombinācija piešķirs lielisku krēmīgumu.

Lai arī ražotājam būtu jābūt tam, kurš zina vislabāk, cik ilgi jāvāra viņu makaroni, realitātē laiks, kas norādīts uz iepakojuma, mēdz ievērojami atšķirties no tā, kas reāli nepieciešams. Labāk makaronus nogaršot, lai izvairītos no to pārvārīšanas. Un vēl svarīga lieta, ko der atcerēties - makaroni turpina gatavoties vēl brīdi arī pēc tam, kad ūdens ir noliets.