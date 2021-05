Kaut gan Zviedrija ir vien prāmja brauciena attālumā no Latvijas, šīs valsts virtuves garšas daudziem ir svešas. Laiks tās atklāt un iepazīt! Kas radies termins "zviedru galds"? Kā pareizi ēst pūdēto siļķi? Un kāda ir sulīgu gaļas bumbiņu slepenā sastāvdaļa? Lai iepazītu zviedru kulināro mantojumu, vaicājām pēc padoma IKEA restorāna šefpavāram Oļegam Soročinam.

Interesanti, ka visiem zināmais termins "zviedru galds" jeb "smörgåsbord" (sviestmaižu galds – no zviedru val.) Latvijā popularitāti iemantojis jau pagājušā gadsimta nogalē.

Raksturojot zviedru virtuves tradīcijas, šefpavārs teic, ka zviedru ēdieni, līdzīgi kā latviešu, nav no tiem vieglākajiem. “Zviedri ļoti godā savu kulināro mantojumu. Tā ir tipiska ziemeļnieku virtuve . Daudz tiek izmantoti kartupeļi un sakņaugi, olas, piena produkti, jo īpaši krējums. Populārs brokastu ēdiens Zviedrijā ir sviestmaizes ar sieru, šķiņķi un biezu kārtu saldkrējuma sviesta. Tradicionāli zviedru ēdienkartē ir daudz gaļas un zivis – kā svaigas, tā arī marinētās. Zviedrijā, tāpat kā Latvijā, lielā cieņā ir maize, par ko liecina daudzveidīgie miltu izstrādājumi. Un, protams, arī sezonas dārzeņi.”

Zviedru virtuves atpazīstamākā delikatese ir pūdētā siļķē jeb “surströmming”. Internetā atrodami daudzi video, kur cilvēki, to degustējot, spiež ciet degunu un cīnās ar augšup kāpjošo nelabumu, beigās padodoties un atzīstot, ka šis ēdiens ir nebaudāms. Šefpavārs skaidro, ka nereti vaina ir nezināšanā, kā tad pareizi baudāma šī specifiskā delikatese.

Viena no populārākajām kļūdām ir nepareiza bundžas atvēršana.

Pūdētās siļķes bundžu ieteicams atvērt ārpus telpām, turklāt, ievietojot to ar ūdeni piepildītā spainī, lai izvairītos no smakojošās gāzes, kas izplūst atvēršanas brīdī.

Otra kļūda – ēst “pliku” pūdēto siļķi, kas ar dakšu “izzvejota” no bundžas. Vispirms to vajadzētu atbrīvot no asakām un sagatavot siļķei pienācīgas piedevas zviedru labākajās tradīcijās.