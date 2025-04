"Straume" ieņem vārnas vietu: radīts jauns "Kāruma" sieriņš ar cēlu mērķi

“ Remi” nodrošina dzīvniekiem ārstēšanu viņu paspārnē esošajā veterinārajā klīnikā, kas veterinārmedicīnisko palīdzību bez maksas sniedz ne tikai bezsaimnieku dzīvniekiem, bet iespēju robežās to nodrošina arī sabiedrības mazāk aizsargāto locekļu, kā, piemēram, pensionāru, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu dzīvniekiem. “Remi” paspārnē savas jaunās ģimenes kaķi sagaida omulīgos mājas apstākļos vienīgajā bezbūru patversmē Latvijā.

Laura Podžuka, “Remi” kaķu palīdzības centra pārstāve: ““Remi” ir vieta, kur satiekas kaķi un cilvēki. Šeit katru dienu uzrakstām dažādus stāstus – par satikšanos uz mūžu un tapšanu par draugiem un ģimeni, par satikšanos vien uz īsu mirkli, lai tas iemācītu un atgādinātu, cik trausla ir dzīvība, cik nozīmīgs ir laiks, cik svarīga ir līdzcietība, spēja redzēt un just līdzi tam, kas notiek apkārt, cik stipri un vareni mēs varam būt kopā esot. Tāpat kā daudziem Latvijā un pasaulē, arī “Remi” cilvēku komandas rīts vai brīvbrīdis nereti sākas ar “Kāruma” sieriņu uz kārā zoba. Un tagad ar prieku un lepnumu mēs ne tikai daudzināsim “Straumes” panākumus un idejas par kopābūšanas spēku nešanu pasaulē, bet ar pateicību un sirsnību teiksim, ka nu mums ir jauni, stipri draugi, kuri dienu no dienas izdzīvo un redz pasauli līdzīgi kā mēs – padarot to gaišāku un priecīgāku caur līdzcietību un palīdzību citiem.”