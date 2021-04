Lai rīts bez tumšiem lokiem zem acīm: ēdieni un dzērieni, no kuriem atturēties vakara stundās

Ja vēlies no rīta izbaudīt savu atspulgu spogulī, būs jāatsakās no vakara tējām ar iecienītākajām konfektēm, vafelēm, kūkām un citiem konditorejas izstrādājumiem. Cukura un tauku kombinācija ir īsts sprādzienbīstams maisījums, kas provocē šķidruma uzkrāšanos organismā, jo taukiem un cukura apstrādei nepieciešams ūdens, tāpēc ķermenis to aiztur.