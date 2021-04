Zupa vairāk atgādina vientuļus dārzeņus buljonā? Pieci veidi, kā to iebiezināt

Klasisks biezinātājs ir labi pazīstamais skābais krējums. Pievieno to gatavošanas pēdējā posmā, pēc tam ļaujot zupai lēni karsēties vēl 10 minūtes, lai krējums izšķīstu. Atkarībā no tā, cik biezu konsistenci vēlies iegūt, tu vari pievienot no dažām karotēm līdz pat glāzei krējuma. Uzmanies, lai zupa netiktu sautēta pārāk ilgi, jo krējums var saiet kunkuļos.