Eļļas: kuru salātos, bet kuru uz pannas?

Kulinārijā izmantojamā eļļa visbiežāk tiek iegūta no sēklām vai riekstiem, bet dažkārt arī no augiem un augļiem. Tā, piemēram, kokosriekstu eļļu iegūst no rieksta baltās daļas, palmu eļļu – no palmu augļa mīkstuma, bet olīveļļu – no svaigām olīvām.