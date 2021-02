Tukšās kalorijas ⟩ Seši populāri produkti, kuriem jāpazūd no ikdienas ēdienkartes

Ir tādi pārtikas produkti, kas faktiski nesatur vērtīgas barības vielas - tikai tukšas kalorijas. Ja tev rūp tava veselība un skaistums, atsakies no tiem pēc iespējas ātrāk - un, ja iespējams, uz visiem laikiem, aicina vēsta "Postimees".

Populārs vasaras našķis, kuru ir tik patīkami baudīt lielā tveicē, jo tas ir atsvaidzinošs un nav trekns, bet, rūpīgi izpētot sastāvu, tas var neizrādīties tik nekaitīgs, jo tajā ir milzum daudz cukura, kas papildināts ar mākslīgām krāsvielām un aromātiem. Ja tev patiesi garšo šis aukstais gardums, rūpīgi izpēti sastāvu un izvēlies to, kas ražots no dabīgas sulas, bet vērtīgāk tomēr būs izvēlēties labu, kvalitatīvu saldējumu.

Tu domā, ka dzer kafiju, bet ķermenis saņem tik daudz kaloriju (galvenokārt tukšas), it kā tu ēstu desertu. Cukuraini kafijas dzērieni - frappuccino vai macchiato - satur daudz vairāk cukura, tauku un tukšu ogļhidrātu nekā jebkura maltīte, kuru tu ēd pusdienās vai vakariņās. Ja nav spēka un apņemšanās pilnībā atteikties no šiem dzērieniem, vismaz mēģini tos dzert ne biežāk kā vienu vai divas reizes mēnesī. Un labāk no rīta!