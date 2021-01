Kāpēc, klapējot gaļu, nepieciešama pārtikas plēve? 7 padomi darbam virtuvē

Ja griešanas dēlis slīd pa galda virsmu , zem tā novieto mitru drānu vai papīra dvieli. Vēl viena iespēja ir no pārtikas plēves izveidot četras nelielas bumbiņas, tās saplacināt un novietot zem katra dēlīša stūra: plēve neļaus dēlim slīdēt. Kāpēc tas ir būtiski? Darbojoties ar nazi, ja dēlis slīdēs, var sagriezties.

Ja bieži tiek klapēta gaļa , tās šķiedras iekļūst dēlīša spraugās un arī gaļas āmura rieviņās (īpaši, ja šie rīki ir no koka), un tos ir visai grūti nomazgāt. Lai paildzinātu virtuves piederumu kalpošanas laiku, ietin pārtikas plēvē dēlīti un otru kārtu pārsedz gaļas gabaliem. Pēc gaļas apstrādes atliks izmest lietoto plēvi un rīkus nenāksies ilgi berzt, tos varēs viegli noskalot.

Paradoksāli, bet ar asu nazi ir daudz mazāka iespēja sagriezties nekā ar neasu. Pirmkārt, tu pats apzinies: ja nazis ir ass, tev ir jāsargā pirksti. Otrkārt, lai sagrieztu vai sasmalcinātu produktus, tev nav jālieto vairāk spēka un samazinās risks, ka nazis tā vietā, lai ar asmeni iegrieztu produktā, noslīd no tā nost vai, neveiksmīgā kārtā, trāpa rokā. Secinājums vienkāršs: rūpējies, lai virtuves rīki ir labā darba kārtībā.

Lai pagarinātu nažu kalpošanas laiku , izvairies no to lietošanas uz stikla virsmām un virtuves dēļiem, un produktiem, kurus sedz daudz sāls. Šie materiāli un garšviela negatīvi ietekmē nažu asmeņu stāvokli.

Majonēzes, dažādu mērču vai kečupa paliekas neizdodas izspiest no mīkstā iepakojuma? Novieto iepakojumu uz taisnas virsmas, izmanto karotes vai dakšas rokturi, piespied to pie iepakojuma un virzi no dibena puses uz iepakojuma atvērto pusi. Tā izdosies izdabūt ārā visu līdz pēdējai lāsītei.