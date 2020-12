Ko Ziemassvētkos gatavo Brantu muižas saimniece Ilze?

Senlatviešu tradīcijas paredz, ka Ziemassvētkos uz galda būtu jābūt deviņiem ēdieniem. Katram no tiem tika piešķirta arī simboliska nozīme. Mūsdienās daudzi no ēdieniem, piemēram, zirņi, joprojām ir neatņemama svētku mielasta sastāvdaļa, tāpat arī cepetis - kādam cūkgaļas, citam vistas, bet uz galda redzams lielākajā daļā ģimeņu. Bet jāsaka, ka, laikiem mainoties, uz svētku galda līdzās ierastajiem ēdieniem tiek likts arī kas mūsdienīgāks, modernāks un, iespējams, pat no pasaules aizgūts.