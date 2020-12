Piecas garšvielas, kas rosina ēstgribu

Piparu graudiņi un malti melnie pipari ir viena no populārākajām garšvielām jau gadsimtiem ilgi. Tie ne tikai padara ēdienu pikantāku. Tiem ir arī daudz noderīgu īpašību - no imūnsistēmas stiprināšanas līdz darba spēju un produktivitātes palielināšanai. Un melnie pipari arī palīdz gremošanas sistēmas darbībai. Tomēr šajā garšvielā esošās ēteriskās eļļas ir spēcīgs apetītes stimulators.

Saldu garšvielu ar vieglām rūgtuma notīm iegūst no maltiem saldajiem pipariem. Kolumbs to no Dienvidamerikas atveda uz Eiropu, bet papriku visvairāk novērtēja Ungārijā, kur audzē pat septiņas šī pipara šķirnes. Paprika ir ļoti vērtīga. Tās satur vitamīnus A, E, K, PP, B, kā arī kalciju, dzelzi, magniju, kāliju, nātriju, cinku un ēteriskās eļļas. Svaiga paprika pat satur vairāk C vitamīna nekā citroni. Turklāt ēstgribu izraisa tieši askorbīnskābe (jau minētais C vitamīns), kas atrodams arī paprikas pulverī. Vēl viena paprikas sastāvdaļa, kas liek mums uzēst vēl, ir alkaloīds kapsaicīns. Šī viela stimulē kuņģa un aizkuņģa dziedzera darbību.

To mēdz dēvēt par garšvielu karali. Patiesībā šī ir kanēļa koka miza, kas ir izžāvēta. Garšviela ir pretrunīga. No vienas puses, kanēlis uztur normālu glikozes līmeni organismā, pazemina holesterīna līmeni un normalizē gremošanu. Uztura speciālisti to sauc par vienu no būtiskām sastāvdaļām daudzās svara zaudēšanas diētās. No otras puses, tā smarža ir ienaidnieks visiem, kas zaudē svaru. Kā iespējams turēties pretī tikko ceptām kanēļmaizītēm, ja no smaržas vien mute ir pilna siekalu?