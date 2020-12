Kļūdās arī labākie: 11 ieradumi no kuriem jāatbrīvojas, darbojoties virtuvē

Ko tad īsti mēdz mēdzam darīt nepareizi? Jā, jā, katrs no mums vismaz vienu no šīm kļūdām pieļaujam un nemācāmies no tām.

Tāpat kā tu esi pelnījis atpūsties, arī gaļa pēc cepšanas to ir pelnījusi. Kad izņem no krāsns vai noņem no pannas, pārsedz ar foliju un pagaidi 5-10 minūtes. Ja gaļu griezīsi uzreiz, iztecēs sulas un tā paliks sīksta. "Atpūšoties" temperatūra gaļas gabalā paliek vienmērīga, sulas izdalās un sasūcās, padarot to īpaši gardu.