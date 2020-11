Četras pazīmes, kas liecina, ka patērē pārāk daudz sāls

Sāls ir ļoti pretrunīgs produkts. No vienas puses tas ir nepieciešams, lai ķermenis normāli darbotos. Sāls trūkums nelabvēlīgi ietekmē domāšanas procesus un dažādu orgānu veselību. No otras puses, pārmērīgs sāls daudzums izjauc vielmaiņas procesus organismā, provocē vairāku slimību parādīšanos un pasliktina veselību kopumā.

Dažādi pētījumi liecina, ka sāls patēriņš pēdējā laikā ir pieaudzis. Tas skaidrojams ar to, ka šī garšviela tiek pievienota arvien vairāk produktiem, ko iegādājamies veikalā. To varētu dēvēt par slēpto sāli.

No sāls nav jāatsakās, bet tā patēriņš ir jākontrolē. Kā tavs organisms, iespējams, tev signalizē par to, ka sāli patērē pārāk daudz, skaidro portāls "Food in my room".