Kā atšķirīgi gatavošanas veidi ietekmē ēdiena kaloriju apjomu?

Šī gatavošanas metode parasti samazina produkta kaloriju saturu. Jo īpaši, gatavojot gaļu, daļa tauku, kas tajā ir, nonāk buljonā, un tas kļūst mazāk taukains, kas nozīmē, ka tā enerģētiskā vērtība samazinās (vidēji par 10-20%). Daži no dārzeņu cukuriem arī nonāk ūdenī, samazinot to kaloriju saturu par pieciem procentiem. Gadījumā, ja gatavo zupas, kad esi sākotnēji novārījis gaļu, nolej ūdeni un vāri atkārtoti, šādam procesam būs divi ieguvumi: dzidrāks buljons un mazāks kaloriju daudzumu.

Tas, vai kaloriju saturs, izmantojot šo metodi, mainīsies vai ne, ir atkarīgs no tā, vai gatavo ēdienu ar eļļu vai bez tās. Cepot eļļā, ir svarīgi atcerēties, ka 20% no eļļas kaloriju daudzuma pievienosies gaļas kaloriju saturam. Ja ņemam vērā, ka 1 ēdamkarotē augu eļļas ir aptuveno 130 kcal, tad gatavā ēdiena enerģētiskā vērtība palielināsies par 26 kcal. Situācija nedaudz atšķiras ar produktiem, kas var absorbēt līdz pat 50% no izmantotās eļļas. Šajā grupā ietilpst lielākā daļa dārzeņu un sēņu. Taukvielas dārzeņu kaloriju saturam pievieno 50% no izmantotās eļļas kaloriju daudzuma.