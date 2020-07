Četri kulinārijas šovi, kas palīdzēs uzlabot tavas prasmes virtuvē

Džeimijam ir vairāki ēst gatavošanas raidījumi, kas tiek klasificēti pēc dažādām tēmām. To skatīšanās ir patiess prieks! Harismātiskais brits virtuvē ir tik pārliecināts, ka šī pārliecība tiek nodota arī skatītājiem. Ir sajūta, ka tu viegli vari pagatavot pat vissarežģītākos ēdienus, izmantojot Olivera ieteikumus.

Gordons Remzijs ir starptautiski atzīts pavārs un īsta leģenda. Slavenais pavārs un restorānu vadītājs ir aktīva dzīvesveida piekritējs un izstrādā dažādus projektus. Un ir vērts atzīmēt, ka viņš to dara ļoti labi. Piemēram, viņa vadītajiem restorāniem ir kopā piešķirtas 16 Michelin zvaigznes - tas ir galvenais kvalitātes rādītājs restorānu pasaulē.

Viņš vada ne vienu vien kulināro šovu. Piemēram, "Gatavošanas kurss iesācējiem kopā ar Gordonu Remziju". Pārraides galvenais mērķis ir iemācīt gatavot jebkuram cilvēkam. Ja britu “Michelin” šefpavārs uzskata, ka to var izdarīt visi, vai to maz var apšaubīt?

Gordonam Remzijam ir vēl viens gatavošanas šovs - "Elles ķēķis (Hell's Kitchen)". Nosaukums pilnībā attaisno to, ko var redzēt ekrānos. Mierīgais un uzmanīgais Gordons no pavārkursa iesācējiem tev šķitīs pavisam cits cilvēks, kuram nav nekā kopīga ar temperamentīgo un trokšņaino šefpavāru no "Elles ķēķa". Remzijs kliedz, lamājas un izmet neveiksmīgos ēdienus atkritumu tvertnē. Bet mums viņš joprojām patīk.