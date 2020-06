4 veidi kā grilā ceptu gaļu padarīt vēl gardāku

Visbiežāk tiek izmantota malka no šķūnīša (tikai ne no skuju kokiem, jo to sveķi padara gaļu rūgtu) vai ogles no iepakojuma. Atgādinām: neizmantot skuju kokus gaļas cepšanai. Sveķu dēļ, gaļa kļūs rūgta un iegūs nepatīkamu aromātu. Tāpat nevajadzētu izmantot dažādas zemas kvalitātes kokus, piemēram, vecus dēļus, pirmkārt, var var sabojāt garšu un aromātu, otrkārt, neiegūsi kvalitatīvas ogles.