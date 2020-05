Lai pikniks nebeidzas ar pārtikas saindēšanos - ņem vērā ieteikumus

“Vasarā biežāk ēdienreizes tiek organizētas ārpus telpām, nereti pat tiešos saules staros, kas pakļauj produktus lielākam bojāšanās riskam. Siltais laiks rosina baktēriju vairošanos, tāpēc, lai pikniks dārzā neizvērstos par nepatīkamu pārdzīvojumu, jābūt piesardzīgiem – nedrīkst turēt ēdienu siltumā vairākas stundas. Ja tas tomēr ir neizbēgami, ieteicams izmantot pārnēsājamo ledusskapi un iespēju robežās izvēlēties ilgāk uzglabājamus vai termiski apstrādātus produktus, piemēram, dārzeņus, kūpinātu gaļu, pasterizētus piena produktus. Tāpat jāpievērš uzmanība produkta izskatam, smaržai, kā arī jāpārliecinās, ka visos posmos, sākot no produkta iegādes, uzglabāšanas, gatavošanas un pasniegšanas, ir ievērotas visas higiēnas prasības,” stāsta Apotheka farmaceite Līga Cīrule.

Pārtika var tikt saindēta jebkurā no tās apstrādes procesiem – audzēšanas, pārstrādes, uzglabāšanas, pārvadāšanas un sagatavošanas posmos, kā arī var notikt kaitīgo organismu pārnese no viena ēdiena uz otru.

Viens no pamatnoteikumiem, lai izvairītos no saindētas pārtikas, ir iegādāties to legālās tirdzniecības vietās, ar derīgu derīguma termiņu, uzglabāt atbilstoši uz iepakojuma norādītajiem uzglabāšanas apstākļiem.