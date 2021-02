Kāpēc un kā cept bekonu cepeškrāsnī?

Cepeškrāsns priekšrocības

Kad bekonu cep uz pannas, virtuvē paliek šī procesa sekas. Plīts virsma tiek noklāta ar taukiem, kas sprakšķ no pannas uz visām pusēm. Tātad pēc cepšanas vēl jāpavada laiks virtuvē, lai uzkoptu, bet, ja to neizdara uzreiz, tīrīšana aizņems vēl vairāk laika. Ar cepeškrāsni ir vienkāršāk - tauku pilieni no bekona nelēkā pa pannu.

Vērtīgi padomi

Noteikti uz cepamās plāts klāj cepamo papīru. Ir alternatīva - alumīnija folija, tomēr no tās labāk atteikties, ja ir iespējams izmantot cepamo papīru, jo pie folijas bekons mēdz pielipt un tad to ir grūti dabūt nost un attīrīt no folijas gabaliņiem. Kā arī tā mēdz saplīst, un tad visa panna būs noklāta ar taukiem, un, ja tie piedegs, pannu būs grūti nomazgāt. Cepamais papīrs ir universālāks un drošāks, tāpēc labāk izmantot tieši to.