Aptauja Vasaras hits – saldējums. Kādas garšas ir iecienītākās?

Nemainīgi garšu līderi

Vaniļas jeb plombīra garša ir nemainīgs favorīts – to par savu mīļāko saldējuma garšu aptaujā* atzinuši 35% aptaujāto iedzīvotāju. Tam seko šokolādes un karameļu garšas, ko kā iecienītākās norādīja 30% un 12% respondentu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, top trīs garšas nav mainījušās, tomēr ir svārstības to līderībā. Šogad kritusies plombīra popularitāte – pērn to kā mīļāko garšu norādīja 41%, savukārt šokolādes garša šajā sezonā guvusi lielāku atzinību, tās cienītāju pulkam augot par 4%.