Vai vietējā pārtika vienmēr ir dabai draudzīga?

Vietējo pārtikas produktu izvēle tikai nedaudz samazina nelabvēlīgo ietekmi uz dabu un klimatu

Neatkarīgi no tā, vai pērc produktu no vietējā zemnieka vai no tālienes vestu, transportēšanas attālumam nav izšķirošas nozīmes oglekļa pēdas nospieduma lielumā. To galvenokārt nosaka tas, cik daudz resursu patērēts un emisiju radīts produkta audzēšanas posmā. Vairumam pārtikas produktu transportēšana rada mazāk nekā 10% no emisijām, raksta "Our world in data". Arī pārējie posmi – pārtikas pārstrāde un iepakošana sastāda pārsteidzoši mazu emisiju daļu.