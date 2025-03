Foto Tradicionālajā Kaziuka gadatirgū Viļņā uzstādīti rekordi un pozitīvi izcēlušies latvieši

Šogad gadatirgū darbojās aptuveni 1500 tirdzniecības stendu, kas, izvietoti vienā rindā, veidotu piecus kilometrus garu joslu. No tiem aptuveni

Kopumā tika reģistrēti aptuveni 1200 tirgotāju, daļa no viņiem iegādājās vairākas tirdzniecības vietas.

Šis gads iezīmējās ar rekordlielu apmeklētāju skaitu – simtiem tūkstošu cilvēku. Precīzāka statistika tiks iegūta, analizējot no putna lidojuma uzņemtos attēlus, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Kā ierasts, gadatirgus piesaistīja arī daudz ārvalstu viesu. No Polijas ieradušās organizētas tūristu grupas ar autobusiem, savukārt no Japānas atsteidzies kupls pulks ceļotāju, kuri īpaši iecienījuši šo pasākumu: grupa aizņēma pusi lidmašīnas.