Arī seniori labprāt ēd čipsus: kādām uzkodām priekšroku dod dažādu paaudžu pārstāvji

Jaunieši ir aizrautīgi čipsu cienītāji, īpaši eksperimentējot ar garšām – no krējuma-diļļu līdz dažādām pasaules virtuvju interpretācijām. Šī grupa patērē čipsus visaktīvāk no visām vecuma grupām. Saldumu pasaulē priekšroka tiek dota šokolādes batoniņiem, piemēram, Dubaijas šokolādei un citām piena šokolādes tāfelītēm. No praktiskākām uzkodu izvēlēm jaunieši novērtē vafeļu un musli batoniņus, kā arī kruasānus ar saldu pildījumu.