Modes dzēriens ar dzīvu kāpuru glāzē – alternatīva šampanietim

Šampanietis par Vecgada vakara dzērienu kļuva franču karaļnamā 17. gadsimtā, kad Šampaņā – reģionā 150 kilometrus uz austrumiem no Parīzes no vīnogām, kas tur tika audzētas kopš senatnes, sāka brūvēt unikālu dzērienu – dzirkstošu vīnu. Sākumā to baudīja tikai aristokrātija un karaliskās ģimenes, bet 19. gadsimtā šampanietis iekaroja plašākus sabiedrības slāņus un kļuva par galveno dzērienu Jaungada svinībās, simbolizējot prieku un cerību nākotnē.