Smukums pret kvalitāti: kāpēc glītās karafes nav piemērotas eļļas uzglabāšanai

Pārtikas eļļas ir vieni no produktiem, kurus ir salīdzinoši viegli uzglabāt - tās tiek pārdotas piemērotos iepakojumos un šķietami neprasa īpašus uzglabāšanas apstākļus. Tomēr ir paradumi, kas pareizai eļļas uzglabāšanai nāk par sliktu. Piemēram, šobrīd sociālo mediju satura veidotājiem ir populāra tendence rādīt, kā eļļas pārliet skaistos traukos, tostarp caurspīdīgās karafēs. Šajā gadījumā skaistuma apsvērumi neatsver eļļas kvalitātes pasliktināšanās riskus un derīguma termiņa samazināšanos, uzsver "BIOR" Ķīmijas laboratorijas pētnieks Ingus Pērkons.

"Cilvēki pēc eļļas iegādāšanās tās oriģinālo iepakojumu mēdz nomainīt pret kaut ko daudz skaistāku, piemēram, karafi, kas labāk iederētos virtuves dizainā. Patiesībā tā nevajadzētu darīt, jo eļļām, it īpaši nerafinētām, ir trīs vājie punkti: siltums, gaisma un gaiss. Tāpēc parasti dažādu nerafinētu eļļu iepakojumi ir vai nu no metāla, vai arī no tumšā stikla.