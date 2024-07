Vasaras otrā pusē daudzviet, kur tiek audzēti graudi, sākas to kulšanas laiks. Kādam, kuram ir vairāk paveicies un kāds radinieks vai pats ir padzīvojis laukos, varbūt ir pasēdējis pie kāda lauksaimnieka kombainā un procesu redzējis no "iekšienes". Citi vien redzējuši putekļu mākoni no lauka vai kādu kombainu, kas mēdz nokaitināt steidzīgos, jo, izbraucot uz ceļa, tie noteikti nav raitākie transportlīdzekļi.