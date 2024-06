Lietuva pievienojas "Michelin" ceļvedim: pa vienai zvaigznei četriem restorāniem

Ceļvedī kopā ir iekļauti 34 restorāni, no kuriem deviņi ir ieguvuši īpašas atzinības - sākot no četriem "Bib Gourmand" apbalvojumiem par labu kvalitātes un cenas attiecību līdz četrām MICHELIN zvaigznēm par augstākās klases virtuvi, neaizmirstot arī vienu MICHELIN Zaļo zvaigzni par ilgtspējīgu gastronomijas praksi.

Katrs no mūsu izvēlētajiem restorāniem ir pelnījis iegūto apbalvojumu, un tie patiešām ir labākie no labākajiem. MICHELIN eksperti savos ceļojumos degustēja gan klasiskus, gan mūsdienīgus ēdienus, gan vietējos, gan iedvesmotus no citām pasaules valstīm, gan ēdienus, kurus var baudīt kopīgi nepiespiestā atmosfērā, gan ēdienus, kurus var baudīt no degustāciju ēdienkartes, tāpēc izlasē ietverti dažādi restorānu stili," norāda Gvendals Puleneks, "MICHELIN Guide" starptautiskais direktors.