Foto: "Michelin" nosaucis labākos Latvijas restorānus un sadalījis zvaigznes 

"Michelin Guide" restorānu ceļvedī no Latvijas ir ieteikti 26 restorāni: 19 restorāni atrodas Rīgā un 7 ārpus tās. To starpā ir 1 restorāns ar vienu zvaigzni, 3 Bib Gourmand restorāni un 22 citi ieteicamie restorāni, no kuriem viens ir atzīmēts ar MICHELIN Zaļo zvaigzni.