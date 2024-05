Kā gudri izlietot piena produktus, kas nomaldījušies ledusskapī?

Arī vecs piens var izrādīties noderīgs

Ja nepieciešams, piena derīguma termiņu var paildzināt, to izkarsējot un pēc tam uzglabājot ledusskapī.

No nekarsēta piena, piemēram, lauku piena un svaigā piena pārpalikumiem var pagatavot rūgušpienu. Pienu var ieliet burkā, pievienot ēdamkaroti bezpiedevu jogurta vai skābā krējuma un atstāt uz nakti vai divām istabas temperatūrā fermentēties. “Ja nepatīk produktā esošie kunkuļi, tos var sablendēt. Pēc tam rūgušpienu liek ledusskapī atdzesēties. Skābpiena produkti parasti uzglabājas ilgāk nekā svaigie,” norāda šefpavārs.

Gī sviests

Lai sviests ilgāk saglabātos, to var pārvērst gī jeb zelta sviestā. “Gī sviests ir tīri piena tauki, kas karsēšanas rezultātā atdalījušies no olbaltumvielām un ūdens. Tā pagatavošana ir vienkārša – uz lēnas uguns katliņā liek sildīties sviestu un karsē apmēram 20 minūtes. Karsēšanas laikā jānosmeļ olbaltumvielu putas. Pēc atdzesēšanas to izlaiž cauri sietiņam un iegūst dzintara krāsas šķidrumu,” skaidro šefpavārs.