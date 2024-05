Šokolādei "Lukss" atdzimst vēsturiskais dizains

Tumšās šokolādes “Lukss” roze ir leģendāra, to, šķiet, pazīst gan liels, gan mazāks. Nu zīmols “Laima” ir radījis jaunu tumšās šokolādes “Lukss” līniju, turklāt ietērpis to krāšņos ziedu – rožu un liliju - dizaina iepakojumos, kurus no vēsturiskajiem arhīviem punktošanas tehnikā digitāli iedzīvinājusi latviešu grafikas dizainere Maija Rozenfelde.