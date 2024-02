3 zelta ieteikumi no šefpavāra, kā ieekonomēt laiku, nervus un naudu, plānojot ēdienreizes

1. Visa pamatā – plānošana

Lai saplānotu pilnvērtīgas maltītes visai nedēļai, ir vajadzīgs taktisks plāns. Pirms veikala apmeklējuma sastādi iepirkumu sarakstu, īpaši piedomājot pie tā, cik cilvēkiem jāgatavo ēst un cik maltītes dienā nepieciešamas katram ģimenes loceklim. Nenoliedzami, katram ir savs dzīves ritējums un var būt situācijas, kad ģimenes locekļi aizvada kādu no ēdienreizēm ārpus mājas. Kad sastādi iepirkumu sarakstu, aplūko, kādi produkti jau ir pieejami mājās, lai nenopirktu vienu un to pašu lietu divreiz vai tieši otrādi – neaizmirstu kaut ko iegādāties.

2. Dodies uz veikalu ar atvērtu prātu

Apmeklējot veikalu, vadies pēc iepriekš sagatavotā produktu saraksta. Lai sagatavotu pilnvērtīgas maltītes, nepieciešams iekļaut produktus no dažādām produktu grupām, piemēram, dārzeņus, augļus, graudaugu produktus, piena produktus, gaļu vai zivis, lai uzņemtu visas ķermenim nepieciešamās uzturvielas. Turklāt, domājot par nedēļas ēdienreizēm, nevajag baidīties no saldētās produkcijas, ko var uzglabāt saldētavā. Piemēram, ja kādā no nedēļas dienām ir saspringts grafiks vai arī bērni atgriežas no skolas ātrāk, tad ir iespēja kādu produktu ātri uzcept vai uzvārīt, nepatērējot daudz laika. Vienlaikus svarīgi iepirkšanās reizēs saglabāt atvērtu prātu –