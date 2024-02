Jau no mazotnes: kā bērnam mācīt ēst dārzeņus un augļus?

Mēdz būt tā, ka pēc dažiem neveiksmīgiem mēģinājumiem vecāki pārstāj bērnam piedāvāt dārzeņus. Piemēram, bērns ir atteicies pagaršot papriku vai pēc nogaršošanas pateicis, ka to neēdīs. Pēc pāris šādiem mēģinājumiem vecāki vairs neuzstāj, jo “bērns neēd”. Taču jāatceras, ka bērni bieži atsakās no jauniem un nezināmiem produktiem.

Tāpat jāpatur prātā, ka, piemēram, burkāns var negaršot termiski apstrādāts, bet svaigs var ļoti garšot! Savukārt, ja bērns atsakās no rīvēta burkāna, iespējams, labprāt to ēdīs, ja piedāvās to grauzt.