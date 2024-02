Karaliskas vēlās brokastis: 12 receptes garšīgām brīvdienām

Ieskats brokastpusdienu vēsturē

Kas jāņem vērā, sastādot ēdienkarti vēlajām brokastīm

Neatkarīgi no valsts šajā ēdienreizē neiztikt bez kafijas, tējas un dažādām sulām. Vēlo brokastu dzērienu piedāvājumu mūsdienās papildina arī dažādi smūtiji. Ēdienu klāsts parasti ir atkarīgs no tā, kurā pasaules malā jūs atrodaties, bet viena vērtība ir un paliek nemainīga – uz vēlo brokastu galda vienmēr būs plaši pārstāvēti dažādi olu ēdieni. Atkarībā no vietējo brančotāju vēlmēm tās var būt gan vārītas olas, gan olas Benedikta gaumē, gan dažādas omletes, kā arī klasiskas "vēršacis" un pavisam radoša pieeja tradicionālajām olu receptēm, piemēram kišs vai vegāniskā zīda tofu omlete.