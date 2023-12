Kas labs mandarīnam aiz mizas un cik daudz drīkst apēst?

Brīnišķīgais, košais auglis ir kā veselīguma simbols – ne velti vitamīniem bieži vien piešķir tieši citrusaugļu garšu. Turklāt mandarīns atspēko samērā izplatīto mītu, ka viss veselīgais ir ne īpaši garšīgs – reti kurš nievās burvīgi dzirkstošo mandarīnsprādzienu uz mēles! Kā un kāpēc to droši izvēlēties gadu mijas laikā, sīkāk stāsta “Veselības centru apvienības” (VCA) uztura speciāliste Anita Baumane un “Mēness aptiekas” farmaceite Daiva Āboliņa.

Mandarīnu iespaidīgais vēstures stāsts

Mandarīni ir populāri citrusaugļi, daļēji pateicoties to spēcīgajai, saldajai garšai. Pastāv uzskats, ka šo augļu kultivēšanas aizsākumi meklējami Dienvidķīnā, kas ir bijis viens no mandarīnu audzēšanas centriem četrus gadu tūkstošus. Vārds mandarīns varētu būt aizgūts no Ķīnas ierēdņu nosaukuma, dažviet Eiropā šos augļus sauc par tanžerīniem, jo tie tika ievesti caur Marokas ostu, Tanžeru.